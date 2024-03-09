СМИ: Банды атаковали дворец президента Гаити в Порт-о-Пренсе

Банды атаковали ряд правительственных зданий, в частности, президентский дворец, в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на источник.

«Банды... в пятницу начали крупномасштабное нападение на несколько правительственных зданий в Порт-о-Пренсе или около него», — указывает СМИ.

Кроме президентского дворца, бандиты атаковали здание МВД и полицейское управление. По данным очевидцев, были слышны стрельба и взрывы. Как сообщил источник, около десяти бандитов ликвидировали. Эти данные не подтверждены.

Ранее в Гаити произошли столкновения членов «Бригады безопасности охраняемых территорий» с агентами ведомственного подразделения по поддержанию порядка, пять человек погибли.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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