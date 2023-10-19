СМИ: В Гаити похитили главу офиса председателя Высшего переходного совета

Вооруженные люди похитили руководителя офиса председателя Высшего переходного совета Гаити Антони Виржини Сен-Пьера. Об этом пишет издание Nouvelliste со ссылкой на главу совета Мирланд Манига.

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Инцидент произошел днем 18 октября.

«Тяжеловооруженные люди в районе Тюржо, Порт-о-Пренс, похитили Антони Виржини Сен-Пьера», — указано в сообщении.

Ранее вооруженные бандиты атаковали коммуну Со-д’О в центральной части Гаити, в результате нападения погибли не менее 11 человек, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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