СМИ: В Гаити похитили главу офиса председателя Высшего переходного совета
19 октября 202306:50
Вооруженные люди похитили руководителя офиса председателя Высшего переходного совета Гаити Антони Виржини Сен-Пьера. Об этом пишет издание Nouvelliste со ссылкой на главу совета Мирланд Манига.
Инцидент произошел днем 18 октября.
«Тяжеловооруженные люди в районе Тюржо, Порт-о-Пренс, похитили Антони Виржини Сен-Пьера», — указано в сообщении.
Ранее вооруженные бандиты атаковали коммуну Со-д’О в центральной части Гаити, в результате нападения погибли не менее 11 человек, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru