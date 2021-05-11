«Единственно возможный шаг». Россия выходит из Договора по открытому небу

Косачев в беседе с РИА Новости заявил, что со стороны России было сделано все для сохранения ДОН. Выход страны из Договора «вынужденный, но единственно возможный шаг». Виновником разрушения ДОН спикер Совфеда назвал Соединенные Штаты, а их союзники по НАТО предпочли занять пассивную позицию.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что выход России из ДОН - абсолютно обоснованное и своевременное решение. По его словам, это ответный шаг Москвы на выход США из Договора по открытому небу.





«Выход России из ДОН является в определенной мере ответом Соединенным Штатам Америки, которые вопреки логике здравого смысла действуют в рамках двойных стандартов. Они, выходя из Договора по открытому небу, предлагают России остаться в нем. При этом остальные страны, которые там остаются, в рамках ДОН имеют право передавать любую развединформацию Соединенным Штатам Америки, что, безусловно, нарушает соответствующий паритет», - сказал парламентарий.

Договор по открытому небу вступил в силу с 1 января 2002 года, он символизировал собой укрепление доверия в Европе после холодной войны: 34 страны-участницы получили право открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Однако год назад США запустили процедуру выхода из соглашения, которая завершилась 22 ноября. А в январе нынешнего года о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Тогда в МИД РФ пояснили, что Вашингтон своими действиями нарушил баланс интересов других государств.

