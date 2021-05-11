«Единственно возможный шаг». Россия выходит из Договора по открытому небу
Эксперты напомнили НСН, кто виноват в разрушении договора, ставшего символом доверия в Европе после холодной войны.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН). Информация об этом размещена в базе данных нижней палаты.
Ранее 5 мая правительство России одобрило соответствующее предложение, документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным, после чего представлен президенту для внесения в Госдуму. Затем законопроект должен еще одобрить Совет Федерации. По словам вице-спикера верхней палаты Константина Косачева, сенаторы готовы оперативно рассмотреть этот документ, как только его одобрит Госдума.
Косачев в беседе с РИА Новости заявил, что со стороны России было сделано все для сохранения ДОН. Выход страны из Договора «вынужденный, но единственно возможный шаг». Виновником разрушения ДОН спикер Совфеда назвал Соединенные Штаты, а их союзники по НАТО предпочли занять пассивную позицию.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что выход России из ДОН - абсолютно обоснованное и своевременное решение. По его словам, это ответный шаг Москвы на выход США из Договора по открытому небу.
«Выход России из ДОН является в определенной мере ответом Соединенным Штатам Америки, которые вопреки логике здравого смысла действуют в рамках двойных стандартов. Они, выходя из Договора по открытому небу, предлагают России остаться в нем. При этом остальные страны, которые там остаются, в рамках ДОН имеют право передавать любую развединформацию Соединенным Штатам Америки, что, безусловно, нарушает соответствующий паритет», - сказал парламентарий.
Договор по открытому небу вступил в силу с 1 января 2002 года, он символизировал собой укрепление доверия в Европе после холодной войны: 34 страны-участницы получили право открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Однако год назад США запустили процедуру выхода из соглашения, которая завершилась 22 ноября. А в январе нынешнего года о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Тогда в МИД РФ пояснили, что Вашингтон своими действиями нарушил баланс интересов других государств.
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