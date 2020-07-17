Баку и Ереван угрожают стратегическим объектам. Ждать ли катастрофы?

Азербайджан и Армения обменялись заявлениями по поводу возможности нанесения ударов по важнейшим инфраструктурным объектам друг друга. Минобороны Азербайджана предупредило, что в случае удара по Мингячевирскому водохранилищу азербайджанские ВС нанесут ответный удар по АЭС в Армении, что может привести к катастрофе.

То, что угроза полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном существует, рассказал в эфире НСН директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Угроза полномасштабной войны существует. Пока она откладывается в результате дипломатических усилий, главным образом, российской стороны. В этом конфликте только фактор силы может поставить окончательную точку, но это не устраивает никого: ни Армению, ни Азербайджан, ни их соседей. Полноценное системное решение может быть только при участии России», - полагает специалист.

По его словам, главная проблема конфликта заключается в непризнании идентичности другого народа.

«Как будет решен вопрос армянского населения Нагорного Карабаха в случае гипотетического возвращения в состав Азербайджана? Это и есть главный источник конфликта», - заявил Коровин.

Ранее в Баку сообщили об 11 погибших военнослужащих азербайджанской армии за три дня столкновений. Ереван заявил о гибели четырех и ранении 10 военных.