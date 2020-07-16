Азербайджан пригрозил ударить ракетами по АЭС в Армении

В Министерстве обороны Азербайджана предупредили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по атомной электростанции в Армении, расположенной в окрестностях города Мецамор. Такой удар будет «катастрофой для Армении», пригрозил официальный представитель оборонного ведомства республики полковник Вагиф Даргяхлы, передаёт Ozu.az.

Таким образом он ответил на вопрос о вероятности нанесения аналогичного удара по плотине Мингечевирского водохранилища, что могло бы вызвать затопление огромных территорий. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что наличных средств противовоздушной обороны вполне достаточно, чтобы отразить удар в случае такой попытки.