Азербайджан пригрозил ударить ракетами по АЭС в Армении

В Министерстве обороны Азербайджана предупредили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по атомной электростанции в Армении, расположенной в окрестностях города Мецамор. Такой удар будет «катастрофой для Армении», пригрозил официальный представитель оборонного ведомства республики полковник Вагиф Даргяхлы, передаёт Ozu.az.

Таким образом он ответил на вопрос о вероятности нанесения аналогичного удара по плотине Мингечевирского водохранилища, что могло бы вызвать затопление огромных территорий. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что наличных средств противовоздушной обороны вполне достаточно, чтобы отразить удар в случае такой попытки.

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Обстановка на северном участке армяно-азербайджанской границы обострилась с 12 июля. Ереван и Баку обменялись взаимными обвинениями в попытках атаковать другую сторону. В Азербайджане и Армении заявляют о нанесении ущерба противостоящим вооруженным силам и гибели военнослужащих.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается с февраля 1988 года, когда Нагорный Карабах в одностороннем порядке объявил о выходе из состава тогда Азербайджанской ССР.

С 1992 года ведутся переговоры о мирном разрешении противостояния, которое периодически переходит в горячую фазу на границе.

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Фото: armeniannpp.am
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