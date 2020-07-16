Политолог: главу МИД Азербайджана заменили из-за коррупции, а не Армении
Директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу рассказал НСН о причинах снятия с должности министра иностранных дел Азербайджана, а также оценил перспективы нового главы МИД.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев уволил министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова после публичного разноса. На пост главы МИД назначен министр образования Джейхун Байрамов.
Алиев ранее раскритиковал работу МИД страны. Его особое недовольство вызвало то, что он не смог найти Мамедъярова на рабочем месте после начала военного конфликта на границе с Арменией 12 июля. Премьер-министр объяснил главе государства, что Мамедъяров работал из дома.
Директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу в эфире НСН сообщил, что снятый с должности министр Эльмар Мамедъяров не контролировал своё министерство.
«Министр допустил очень большую ошибку. Он просто не контролировал своё министерство и приближённых, и они оказались связаны с коррупцией. Они не занимались делами, а зарабатывали деньги, которые брали из госбюджета. Когда это стало известно президенту Азербайджана, он сместил министра иностранных дел. Конечно, у него и раньше были претензии к главе МИД, просто рабочего характера, потому что переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию идут очень тяжело, но это обычный рабочий порядок. А факты коррупции и то, что сын министра купил квартиру в США за 4,5 млн долларов, как утверждают журналисты, - такое любому руководителю не позволили бы простить», - сказал политолог.
Кроме того он высоко оценил готовность нового министра иностранных дел Азербайджана к своему назначению, отметив, что его, по-видимому, поддержит помощник президента по международным вопросам.
«Самым опытным переговорщиком по нагорно-карабахскому урегулированию является Мамедъяров. Но новый министр иностранных дел Азербайджана тоже очень подготовленный, хоть раньше он и работал министром образования, но благодаря подготовке ему понадобится не больше месяца, чтобы изучить всю суть переговорного процесса. Я думаю, он будет в полной готовности. Надо ещё учитывать тот факт, что помощник президента Азербайджана по международным вопросам Хикмет Гаджиев, также очень подготовленный по переговорному процессу специалист, видимо, будет помогать новому министру, чтобы усвоить все переговорные материалы», - добавил Мубариз Ахмедоглу.
После переназначения главы МИД Азербайджана, уже в Министерстве обороны страны предупредили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по атомной электростанции в Армении, расположенной в окрестностях города Мецамор. Такой удар будет «катастрофой для Армении», пригрозил официальный представитель оборонного ведомства республики полковник Вагиф Даргяхлы, передаёт Ozu.az.
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