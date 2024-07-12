Байден заявил о неготовности к разговору с Путиным и оскорбил его

Американский лидер Джо Байден после саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что пока у него нет достаточных причин для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле ответили на слова Байдена, назвавшего Путина диктатором

При этом глава государства указал, что готов к разговору с российским коллегой. Байден заявил, что в последний раз говорил с лидером РФ по поводу договора о контроле над ядерными вооружениями в космосе.

Кроме того, глава Белого дома вновь пытался оскорбить Путина. «Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем», — сказал Байден.

Ранее Байден назвал Путина диктатором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
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