В Кремле ответили на слова Байдена, назвавшего Путина диктатором
7 июня 202402:33
Оскорбительные высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина вредят его собственной репутации, сообщил телеканалу Al Arabiya официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, российский президент не реагировал на такие заявления и не будет отвечать на хамство.
Ранее Байден заявил, что знает российского лидера Владимира Путина уже 40 лет. Он указал, что все эти годы президент РФ его «беспокоит», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru