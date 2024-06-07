В Кремле ответили на слова Байдена, назвавшего Путина диктатором

По его словам, российский президент не реагировал на такие заявления и не будет отвечать на хамство.

Ранее Байден заявил, что знает российского лидера Владимира Путина уже 40 лет. Он указал, что все эти годы президент РФ его «беспокоит», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

