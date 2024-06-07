В Кремле ответили на слова Байдена, назвавшего Путина диктатором

Оскорбительные высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина вредят его собственной репутации, сообщил телеканалу Al Arabiya официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Байден назвал Путина диктатором

По его словам, российский президент не реагировал на такие заявления и не будет отвечать на хамство.

Ранее Байден заявил, что знает российского лидера Владимира Путина уже 40 лет. Он указал, что все эти годы президент РФ его «беспокоит», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СШАДжо БайденВладимир ПутинДмитрий Песков

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