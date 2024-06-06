Байден снова оскорбил Путина

По словам главы Белого дома, все эти годы президент РФ его «беспокоит».

«Я знаю его 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он не порядочный человек. Он диктатор», - заключил американский лидер.

Ранее Путин заявил, что оскорбительные высказывания Байдена в его адрес являются «адекватной реакцией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».