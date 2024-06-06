Байден снова оскорбил Путина

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что знает российского лидера Владимира Путина уже 40 лет.

Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за оскорблений в адрес Путина

По словам главы Белого дома, все эти годы президент РФ его «беспокоит».

«Я знаю его 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он не порядочный человек. Он диктатор», - заключил американский лидер.

Ранее Путин заявил, что оскорбительные высказывания Байдена в его адрес являются «адекватной реакцией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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