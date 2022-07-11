NYT: большинство американцев не хотят видеть Байдена кандидатом от Демократической партии

Большинство американцев, поддерживающих Демократическую партию, не хотят видеть Джо Байдена кандидатом на предстоящих выборах. Об этом сообщает The New York Times по результатам опроса.

Байден является 46-м президентом США. Он был избран на этот пост по итогам выборов в ноябре 2020 года. В ходе выборов он обошел по голосам главного соперника - 46-го президента США Дональда Трампа.

Очередные выборы президента в США пройдут в 2024 году.

