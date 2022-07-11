NYT: большинство американцев не хотят видеть Байдена кандидатом от Демократической партии
11 июля 202220:50
Большинство американцев, поддерживающих Демократическую партию, не хотят видеть Джо Байдена кандидатом на предстоящих выборах. Об этом сообщает The New York Times по результатам опроса.
Байден является 46-м президентом США. Он был избран на этот пост по итогам выборов в ноябре 2020 года. В ходе выборов он обошел по голосам главного соперника - 46-го президента США Дональда Трампа.
Очередные выборы президента в США пройдут в 2024 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 097 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 296 / сут.
- Сокуров представил трейлер «Сказки»
- NYT: большинство американцев не хотят видеть Байдена кандидатом от Демократической партии
- Байден намерен бороться за запрет штурмового оружия в стране
- Бразилия может начать получать дизель из РФ
- Поляки смогут жить и работать на Украине в течение 18 месяцев
- В ЕС сообщили, что более 3 млн украинских беженцев вернулись на родину
- ЕС готовит новый пакет санкций против России
- СМИ: телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съёмках
- Сеть Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» российскому директору
- В Подмосковье водитель каршеринга сбил троих человек на «зебре»
11 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru