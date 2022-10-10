Зеленский заявил о 12 погибших при ударах на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при ударах российскими военными в понедельник по городам Украины погибли 12 человек.
По словам президента, более 80 человек пострадали.
В понедельник украинские СМИ сообщили 10 октября о взрывах в Киеве и Киевской области, а также об ударах по Львову, Харькову, Одессе, Ивано-Франковску, Днепру и другим городам. По данным Национальной полиции Украины, всего были повреждены около 70 объектов, 29 из которых являлись «объектами критической инфраструктуры».
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