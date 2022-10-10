Канада пообещала оказать военную помощь Украине

Канадские власти заявили о намерении оказать военную помощь Украине. Соответствующее заявление глава украинского МИД Дмитрий Кулеба опубликовал на портале ведомства.

Лидеры ЕС согласились продолжать помогать Украине

По словам Кулебы, он провел переговоры с канадской коллегой Мелани Жоли. Канадский дипломат заверила, что страна усилит поддержку Киева в ответ на атаки со стороны России.

Глава МИД Украины также призвал международных партнеров поставить Киеву средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее лидер США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили дальнейшую помощь украинским властям и расширение давления на Россию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:МИД УкраиныПоставкиУкраинаКанада
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