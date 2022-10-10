Канада пообещала оказать военную помощь Украине

По словам Кулебы, он провел переговоры с канадской коллегой Мелани Жоли. Канадский дипломат заверила, что страна усилит поддержку Киева в ответ на атаки со стороны России.

Глава МИД Украины также призвал международных партнеров поставить Киеву средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее лидер США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили дальнейшую помощь украинским властям и расширение давления на Россию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

