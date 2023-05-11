Байден заблудился при выходе со сцены

Американский лидер Джо Байден заблудился во время выхода со сцены, сообщает «Лента.ру».

Байден пригрозил миру проблемами в случае дефолта США

Это произошло на мероприятии в Нью-Йорке. Глава государства пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США. На видеозаписи видно, как президент попрощался с залом, развернулся и не смог самостоятельно найти выход.

К главе Белого дома подошел помощник, который указал направление.

Ранее Байден назвал себя «мужчиной в расцвете сил», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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