Байден заблудился при выходе со сцены
11 мая 202305:01
Американский лидер Джо Байден заблудился во время выхода со сцены, сообщает «Лента.ру».
Это произошло на мероприятии в Нью-Йорке. Глава государства пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США. На видеозаписи видно, как президент попрощался с залом, развернулся и не смог самостоятельно найти выход.
К главе Белого дома подошел помощник, который указал направление.
Ранее Байден назвал себя «мужчиной в расцвете сил», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru