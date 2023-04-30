Байден назвал себя «мужчиной в расцвете сил»

Байден признал обоснованность вопросов про свой возраст. Он отказался считать это проблемой.

«Я имею в виду New York Times, они написали в заголовке, что возраст Байдена - большая проблема. Однако, возраст Трампа – нет», - сказал президент США на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Байден добавил, что находится в самом расцвете сил.

Глава Белого дома 25 апреля объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок. Выборы пройдут в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

