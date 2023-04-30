Байден назвал себя «мужчиной в расцвете сил»
Президент США Джо Байден заявил, что находится в расцвете сил. Видео выступления 80-летнего политика опубликовала газета Washington Post.
Байден признал обоснованность вопросов про свой возраст. Он отказался считать это проблемой.
«Я имею в виду New York Times, они написали в заголовке, что возраст Байдена - большая проблема. Однако, возраст Трампа – нет», - сказал президент США на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме.
Байден добавил, что находится в самом расцвете сил.
Глава Белого дома 25 апреля объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок. Выборы пройдут в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 990 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 186 / сут.
- Генерал-полковника Кузьменкова назначили замминистра обороны
- Губернатор сообщил о четырех погибших при обстреле брянского поселка Суземка
- Минобороны Турции оценило вероятность продления зерновой сделки
- Посол сообщил о скором возобновлении работы российской школы в Варшаве
- Байден назвал себя «мужчиной в расцвете сил»
- СМИ: на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч
- В Узбекистане признали состоявшимся референдум по конституции
- «Шинник» объявил об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера
- Посол России допустил разрыв дипломатических отношений с Польшей
- Госдеп заявил о нарушении суверенитета Италии из-за побега Усса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru