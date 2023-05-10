Байден пригрозил миру проблемами в случае дефолта США

«Если у нас будет дефолт по нашему долгу - у всего мира проблемы», - сказал американский лидер.

По его словам, Соединенные Штаты могут платить по долгам. Вину за происходящее Байден возложил на республиканцев.

В случае дефолта экономика США скатится в рецессию, предупредил глава государства.

О приближении дефолта США сообщила глава министерства финансов Джанет Йеллен. У ведомства все меньше возможностей предотвратить негативный сценарий, констатировала она.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала наступление дефолта США подарком России и Китаю, передает «Радиоточка НСН».

