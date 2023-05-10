Байден пригрозил миру проблемами в случае дефолта США
Глава Белого дома Джо Байден заявил, что вероятный дефолт США станет проблемой для всего мира. Об этом пишет РИА Новости.
«Если у нас будет дефолт по нашему долгу - у всего мира проблемы», - сказал американский лидер.
По его словам, Соединенные Штаты могут платить по долгам. Вину за происходящее Байден возложил на республиканцев.
В случае дефолта экономика США скатится в рецессию, предупредил глава государства.
О приближении дефолта США сообщила глава министерства финансов Джанет Йеллен. У ведомства все меньше возможностей предотвратить негативный сценарий, констатировала она.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала наступление дефолта США подарком России и Китаю, передает «Радиоточка НСН».
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