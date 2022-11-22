Байден вступил в диалог с помилованной индейкой

Американский лидер Джо Байден вступил в диалог с индейкой во время традиционной церемонии помилования птиц перед Днем благодарения 20 ноября, сообщает «РЕН ТВ».

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Мероприятие прошло перед гражданами на территории Белого дома. Из девяти с половиной миллиона индеек выбор пал именно на птиц с кличками Шоколад и Крошка. Президент США обратился к помилованным индейкам и заявил, что бог их явно полюбил.

«Бог любит вас! Девять с половиной миллиона индеек! Вот что я вам скажу, это как в некоторых странах, в которых я был, и они... во всяком случае… хочешь поговорить?» – обратился Байден к птице.

Ранее Байден, выступая перед началом саммита с лидерами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене (Комбоджа), перепутал название страны с Колумбией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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