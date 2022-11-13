Байден перепутал Камбоджу с Колумбией

Американский лидер Джо Байден, выступая перед началом саммита с лидерами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене (Комбоджа), перепутал название страны с Колумбией, сообщает ТАСС.

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«Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН, а также за то, что он пригласил всех нас», — сказал презедент США, имея в виду премьер-министра Камбоджи Хун Сена.

Перед вылетом в свое зарубежное турне глава Белого дома в разговоре с журналистами уже путал Камбоджу с Колумбией. «В первую очередь я еду в Каир для работы в сфере защиты окружающей среды, потом я направляюсь в Колумбию, а затем... Я имею в виду Камбоджу, это я подумал о Западном полушарии... А затем я еду в Индонезию», - заявил Байден.

Ранее президент США перепутал город Херсон с иракским Эль-Фаллуджа. Однако Байден быстро исправился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КолумбияКамбоджаПрезидент СШАДжо Байден
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