Байден перепутал Камбоджу с Колумбией

«Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН, а также за то, что он пригласил всех нас», — сказал презедент США, имея в виду премьер-министра Камбоджи Хун Сена.

Перед вылетом в свое зарубежное турне глава Белого дома в разговоре с журналистами уже путал Камбоджу с Колумбией. «В первую очередь я еду в Каир для работы в сфере защиты окружающей среды, потом я направляюсь в Колумбию, а затем... Я имею в виду Камбоджу, это я подумал о Западном полушарии... А затем я еду в Индонезию», - заявил Байден.

Ранее президент США перепутал город Херсон с иракским Эль-Фаллуджа. Однако Байден быстро исправился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

