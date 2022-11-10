Байден перепутал Херсон с иракским городом

Президент США Джо Байден перепутал город Херсон с иракским Эль-Фаллуджа. Видео с пресс-конференции политика опубликовал Белый дом.

Байден: США не втянутся в конфликт на Украине

Главе государства задали вопрос о ситуации на Украине и возможных компромиссах, на которые могут пойти киевские власти, отмечает телеканал «360». Байден указал, что такие решения принимает украинская сторона.

«Я полагаю, что контекст заключается в том, отступают ли они [российские войска] из Эль-Фаллуджи», — заявил президент США.

Однако Байден быстро исправился, спешно добавив, что имел в виду город Херсон.

Ранее американский президент перепутал конфликт на Украине с войной в Ираке. Такое заявление Байден сделал, говоря об инфляции в США из-за боевых действий, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХерсонСШАДжо Байден
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