Путин заявил, что мирный план Москвы может остановить конфликт на Украине

Российский мирный план реально может остановить конфликт на Украине и помочь урегулировать его дипломатическим способом, заявил президент России Владимир Путин в послании к участникам Примаковских чтений. Его слова зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», — процитировал Ушаков слова Путина.