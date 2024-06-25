Путин заявил, что мирный план Москвы может остановить конфликт на Украине

Российский мирный план реально может остановить конфликт на Украине и помочь урегулировать его дипломатическим способом, заявил президент России Владимир Путин в послании к участникам Примаковских чтений. Его слова зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», — процитировал Ушаков слова Путина.

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В послании президент также подчеркнул, что предложенная мирная инициатива могла бы практически сразу остановить боевые действия. По его словам, Запад не слышит Россию и намерен вести военные действия до последнего украинца. Ушаков также процитировал, что если оценить российский документ непредвзято и найти в нем «рациональное зерно», то есть шанс закончить выяснение отношений на поле боя, и главное, перестать терять людей.

Путин представил свою мирную инициативу 14 июня, накануне конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии. Однако предложение было встречено критикой в Киеве и на Западе, а президент Украины Владимир Зеленский назвал его «ультиматумом», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
ТЕГИ:Олег ГаркушаУкраинаВладимир Путин

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