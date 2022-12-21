Псаки объяснила поездку Зеленского в США
Внезапная поездка Владимира Зеленского в США объясняется уменьшением поддержки Украины со стороны Вашингтона и попыткой украинского президента сделать эту тему вновь актуальной в конгрессе и среди рядовых американцев. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявила бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Отмечается, что в рамках первого после начала спецоперации зарубежного визита президент Украины встретится с американским коллегой Джо Байденом и выступит с речью перед конгрессом.
Псаки призвала Вашингтон продолжать поддерживать Киев в условиях уничтожения российскими войсками энергетической инфраструктуры Украины и атак украинских населенных пунктов.
Бывшая пресс-секретарь предрекла восторженный прием украинского лидера в конгрессе и «заслуженные овации стоя» в адрес Зеленского. Отмечается, что американские законодатели рассматривают возможность перечислить Украине почти $45 млрд дополнительной поддержки.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Байден намерен обсудить с Зеленским его представление о «справедливом мире», которым должен завершиться конфликт на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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