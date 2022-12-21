Псаки объяснила поездку Зеленского в США

Отмечается, что в рамках первого после начала спецоперации зарубежного визита президент Украины встретится с американским коллегой Джо Байденом и выступит с речью перед конгрессом.

Псаки призвала Вашингтон продолжать поддерживать Киев в условиях уничтожения российскими войсками энергетической инфраструктуры Украины и атак украинских населенных пунктов.

Бывшая пресс-секретарь предрекла восторженный прием украинского лидера в конгрессе и «заслуженные овации стоя» в адрес Зеленского. Отмечается, что американские законодатели рассматривают возможность перечислить Украине почти $45 млрд дополнительной поддержки.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Байден намерен обсудить с Зеленским его представление о «справедливом мире», которым должен завершиться конфликт на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

