Псаки объяснила поездку Зеленского в США

Внезапная поездка Владимира Зеленского в США объясняется уменьшением поддержки Украины со стороны Вашингтона и попыткой украинского президента сделать эту тему вновь актуальной в конгрессе и среди рядовых американцев. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявила бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Отмечается, что в рамках первого после начала спецоперации зарубежного визита президент Украины встретится с американским коллегой Джо Байденом и выступит с речью перед конгрессом.

Псаки призвала Вашингтон продолжать поддерживать Киев в условиях уничтожения российскими войсками энергетической инфраструктуры Украины и атак украинских населенных пунктов.

Бывшая пресс-секретарь предрекла восторженный прием украинского лидера в конгрессе и «заслуженные овации стоя» в адрес Зеленского. Отмечается, что американские законодатели рассматривают возможность перечислить Украине почти $45 млрд дополнительной поддержки.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Байден намерен обсудить с Зеленским его представление о «справедливом мире», которым должен завершиться конфликт на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:Конгресс СШАДжо БайденВизитВладимир ЗеленскийСША
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