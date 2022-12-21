Зеленский прибыл к Байдену в Белый дом

НСН - Москва Столица реализует на торгах машиноместа Информация о выставленном на торги имуществе публикуется на Инвестиционном портале Москвы Поисковые фильтры ресурса можно настроить по важным для пользователя параметрам Средняя цена парковочного мета на городских торгах в 2022 году составила 362 тысячи рублей