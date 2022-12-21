Зеленский прибыл к Байдену в Белый дом

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с главой США Джо Байденом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Associated Press.

Белый дом: Байден и Зеленский обсудят «справедливый мир» на Украине

Кроме переговоров, президент Украины выступит на совместном заседании Сената и Палаты представителей США. Эксперты считают, что цель визита Зеленского – убедить американских парламентариев продолжить многомиллиардную военную поддержку Украины.

Ранее бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что внезапная поездка Владимира Зеленского в США объясняется уменьшением поддержки Украины со стороны Вашингтона и попыткой украинского президента сделать эту тему вновь актуальной в конгрессе и среди рядовых американцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаСШАДжо БайденВладимир Зеленский
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