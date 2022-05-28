Антонов предостерег США от поставки Украине дальнобойных ракетных вооружений

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты могут передать Киеву ракетные системы залпового огня HIMARS и M270 MLRS с дальностью до 500 км.

«На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона [Джона] Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг», — цитирует Антонова Telegram-канал российского посольства.

Дипломат отметил, что подобными действиями США повышают риски эскалации конфликта, что «чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности».

По словам Антонова, для скорейшего завершения конфликта США и Украине необходимо отказаться от угроз в адрес России, заявлений о военной победе Киева и «признать реальность».

«Это позволило бы продвинуться по пути политического урегулирования и не допустить ухудшения ситуации в сфере международной стабильности», — заключил посол.

