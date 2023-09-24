Байден сбился при рассказе истории, которую повторил дважды
24 сентября 202307:39
Американский лидер Джо Байден сбился, вновь рассказывая историю, которую на днях повторил два раза подряд.
Это произошло на выступлении перед фондом темнокожей фракции Конгресса США.
Ранее Байден с перерывом в несколько минут повторил уже рассказанную им историю. В ходе выступления глава государства рассказал, как решил стать президентом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Байден сбился при рассказе истории, которую повторил дважды
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru