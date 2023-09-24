Байден сбился при рассказе истории, которую повторил дважды

Американский лидер Джо Байден сбился, вновь рассказывая историю, которую на днях повторил два раза подряд.

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Это произошло на выступлении перед фондом темнокожей фракции Конгресса США.

Ранее Байден с перерывом в несколько минут повторил уже рассказанную им историю. В ходе выступления глава государства рассказал, как решил стать президентом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден

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