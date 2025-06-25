Трамп рассказал о разговоре с Зеленским в Гааге

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО он указал, что украинский президент хотел бы завершения конфликта.

«Я просто хотел узнать, как у него дела... Одно мне точно известно - он хочет разрешить этот конфликт», - отметил глава Белого дома.

Он также рассказал, что рассмотрит вопрос продолжения военной помощи Украине, в том числе возможность передачи Киеву дополнительных ЗРК Patriot.

Ранее стало известно, что Трампа и Зеленский встретились на полях саммита НАТО в Гааге, сообщает «Свободная пресса».

