Эмоционален: в Белом доме прокомментировали оговорку Байдена
Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер объяснила случай с главой государства Джо Байденом, дважды повторившим одну и ту же историю за несколько минут, сообщает Daily Mail.
Ее спросили, не вызывает ли данный случай беспокойство. «Иногда и я здесь повторяюсь и пересказываю какую-нибудь историю», — ответила с улыбкой Жан-Пьер. Она утверждает, что американский лидер говорил «со страстью» и «от чистого сердца», так как для него это был «невероятно эмоциональный» момент.
Ранее Байден с перерывом в несколько минут повторил уже рассказанную им историю. В ходе выступления глава государства рассказал, как решил стать президентом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru