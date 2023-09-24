Эмоционален: в Белом доме прокомментировали оговорку Байдена

Ее спросили, не вызывает ли данный случай беспокойство. «Иногда и я здесь повторяюсь и пересказываю какую-нибудь историю», — ответила с улыбкой Жан-Пьер. Она утверждает, что американский лидер говорил «со страстью» и «от чистого сердца», так как для него это был «невероятно эмоциональный» момент.

Ранее Байден с перерывом в несколько минут повторил уже рассказанную им историю. В ходе выступления глава государства рассказал, как решил стать президентом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

