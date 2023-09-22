Байден два раза рассказал одну и ту же историю на встрече со спонсорами

Это случилось на мероприятии со спонсорами в рамках предвыборной кампании по переизбранию на пост президента.

В ходе выступления глава государства рассказал, как решил стать президентом. Через несколько минут Байден повторил свою историю снова.

Ранее Байден обменялся рукопожатием с пустотой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

