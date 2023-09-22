Байден два раза рассказал одну и ту же историю на встрече со спонсорами
22 сентября 202300:34
Американский лидер Джо Байден с перерывом в несколько минут повторил уже рассказанную им историю, сообщает РИА Новости.
Это случилось на мероприятии со спонсорами в рамках предвыборной кампании по переизбранию на пост президента.
В ходе выступления глава государства рассказал, как решил стать президентом. Через несколько минут Байден повторил свою историю снова.
Ранее Байден обменялся рукопожатием с пустотой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru