Трамп допустил, что у Путина есть территориальные амбиции за пределами Украины

Президент США Дональд Трамп допустил наличие у российского лидера Владимира Путина территориальных амбиций за пределами Украины. Об этом он заявил журналистам по итогам саммита НАТО в Гааге.

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«Возможно, у Путина есть территориальные амбиции за пределами Украины», — отметил глава Белого дома.

При этом американский лидер выразил уверенность в том, что российский президент заинтересован в завершении конфликта на Украине и «хотел бы выбраться из ситуации».

Ранее Трамп заявил о стремлении достичь договоренности с Россией по урегулированию ситуации на Украине, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
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