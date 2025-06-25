Трамп допустил, что у Путина есть территориальные амбиции за пределами Украины

«Возможно, у Путина есть территориальные амбиции за пределами Украины», — отметил глава Белого дома.

При этом американский лидер выразил уверенность в том, что российский президент заинтересован в завершении конфликта на Украине и «хотел бы выбраться из ситуации».

Ранее Трамп заявил о стремлении достичь договоренности с Россией по урегулированию ситуации на Украине, сообщает RT.

