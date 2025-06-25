Трамп допустил, что у Путина есть территориальные амбиции за пределами Украины
Президент США Дональд Трамп допустил наличие у российского лидера Владимира Путина территориальных амбиций за пределами Украины. Об этом он заявил журналистам по итогам саммита НАТО в Гааге.
«Возможно, у Путина есть территориальные амбиции за пределами Украины», — отметил глава Белого дома.
При этом американский лидер выразил уверенность в том, что российский президент заинтересован в завершении конфликта на Украине и «хотел бы выбраться из ситуации».
Ранее Трамп заявил о стремлении достичь договоренности с Россией по урегулированию ситуации на Украине, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru