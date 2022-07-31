Байден провалил тест на коронавирус

Американский президент Джо Байден вновь сдал положительный тест на COVID-19, заявил его лечащий врач Кевин О'Коннор.

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По этой причине глава государства возвращается к соблюдению жесткой изоляции. По словам медика, у главы Белого дома нет явных симптомов болезни, он продолжает чувствовать себя «достаточно хорошо».

На днях Байден вернулся к работе в очном режиме после карантина, вызванного заражением коронавирусом. О том, что президент заразился коронавирусом стало известно 21 июля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПрезидент СШАДжо Байден
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