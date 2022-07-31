Байден провалил тест на коронавирус
Американский президент Джо Байден вновь сдал положительный тест на COVID-19, заявил его лечащий врач Кевин О'Коннор.
По этой причине глава государства возвращается к соблюдению жесткой изоляции. По словам медика, у главы Белого дома нет явных симптомов болезни, он продолжает чувствовать себя «достаточно хорошо».
На днях Байден вернулся к работе в очном режиме после карантина, вызванного заражением коронавирусом. О том, что президент заразился коронавирусом стало известно 21 июля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+12 248 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 209 / сут.
- Байден провалил тест на коронавирус
- В ДТП во Владимире погибли три человека
- СМИ: Вашингтон должен убедить Киев урегулировать конфликт путем переговоров с Москвой
- Зеленский объявил обязательную эвакуацию с ДНР
- Захарова прокомментировала азиатское турне Пелоси
- Ученые рассказали об опасности повторного использования пластиковых бутылок
- В Deutsche Bank заявили о повышении инфляцию в ФРГ более 10%
- В ГД РФ назвали спецоперацию на Украине операцией «отвоевателей»
- В курском поселке Теткино произошел новый обстрел
- Гендиректора сгоревшего хостела Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru