Байден вернулся к работе в очном режиме после выздоровления от COVID

Президент США Джо Байден вернулся к работе в очном режиме после карантина, вызванного заражением коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

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О том, что Байден заразился коронавирусом стало известно 21 июля. Доктор О’Коннор сообщил, что американский лидер лечится препаратом Paxlovid.

У президента наблюдались симптомы в виде кашля, насморка. Во время болезни Байден находился на карантине и продолжал работать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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