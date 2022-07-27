Байден вернулся к работе в очном режиме после выздоровления от COVID

О том, что Байден заразился коронавирусом стало известно 21 июля. Доктор О’Коннор сообщил, что американский лидер лечится препаратом Paxlovid.

У президента наблюдались симптомы в виде кашля, насморка. Во время болезни Байден находился на карантине и продолжал работать.

