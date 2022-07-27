Байден вернулся к работе в очном режиме после выздоровления от COVID
27 июля 202220:21
Президент США Джо Байден вернулся к работе в очном режиме после карантина, вызванного заражением коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
О том, что Байден заразился коронавирусом стало известно 21 июля. Доктор О’Коннор сообщил, что американский лидер лечится препаратом Paxlovid.
У президента наблюдались симптомы в виде кашля, насморка. Во время болезни Байден находился на карантине и продолжал работать.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru