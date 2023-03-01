Байден продлил режим ЧС из-за ситуации на Украине

Режим ЧС был объявлен указом 13660 от 6 марта 2014 года и трижды расширялся - в том же году, в 2018 и 2022 годах.

Байден также отметил, что, по его мнению, ситуация продолжает «представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

В апреле прошлого года американский лидер продлил режим ЧС из-за «вредоносной деятельности» России.

Ранее психотерапевт Елизавета Жесткова оценила психическое состояние Джо Байдена.

