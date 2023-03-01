Байден продлил режим ЧС из-за ситуации на Украине
Президент США Джо Байден продлил режим ЧС на год из-за ситуации на Украине, говорится в указе, опубликованном Белым домом.
Режим ЧС был объявлен указом 13660 от 6 марта 2014 года и трижды расширялся - в том же году, в 2018 и 2022 годах.
Байден также отметил, что, по его мнению, ситуация продолжает «представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».
В апреле прошлого года американский лидер продлил режим ЧС из-за «вредоносной деятельности» России.
Ранее психотерапевт Елизавета Жесткова оценила психическое состояние Джо Байдена.
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