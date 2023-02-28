Психотерапевт оценила состояние Байдена после заявлений экс-врача Белого дома

Возрастные изменения в организме человека не означают, что у него имеются серьезные психические отклонения, заявила психотерапевт Елизавета Жесткова.

Экс-врач Белого дома назвал здоровье Байдена угрозой для США

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон сообщил, что изменения в когнитивных функциях президента США Джо Байдена несут опасность для государства и могут привести страну к войне с Россией и Китаем.

Жесткова отметила, что пока не видит у главы Белого дома серьезных отклонений, которые могут нести опасность для других людей.

«Те основания, которые позволяют нам думать о том, что у человека есть когнитивные снижения, не вызывают серьезных опасений», - приводит мнение эксперта газета «Вечерняя Москва».

По ее словам, с возрастом у пожилых людей может меняться характер. Об этом и свидетельствует поведение Байдена, резюмировала Жесткова.

Президент США ранее споткнулся на трапе самолета в аэропорту Варшавы. Глава Белого дома потерял равновесие и упал, пишет НСН.

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:ЗдоровьеСШАДжо Байден
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