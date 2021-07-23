ООН призвала Китай сотрудничать по вопросу происхождения коронавируса

ООН призвала все страны, в том числе Китай, сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в расследовании причин появления коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Так представитель организации прокомментировал отказа Китая участвовать во втором этапе расследования происхождения вируса.

Хак подчеркнул, что именно ВОЗ исследует появление коронавируса.

«Мы оставляем за ними полное руководство в вопросе о том, как проводится это расследование», — цитирует Хака ТАСС.

Ранее власти Китая отвергли план ВОЗ о продолжении изучения происхождения коронавируса на территории страны. По словам замглавы госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь, Пекин против политизации исследования. Кроме того, китайская сторона усмотрела в предложении ВОЗ «формулировки, которые не уважают науку», отмечает телеканал «360».

