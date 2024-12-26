Байден поручил Пентагону продолжить наращивать военную помощь Украине

По словам главы государства, за последние месяцы Вашингтон предоставил Киеву сотни ракет ПВО, и еще больше планируется к отправке.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Соединенных Штатов до конца года направит Киеву $1,22 млрд военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

