Байден поручил Пентагону продолжить наращивать военную помощь Украине
26 декабря 202406:01
Покидающий свой пост президента США Джо Байден поручил Минобороны продолжить наращивать военную помощь Украине, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление американской администрации.
По словам главы государства, за последние месяцы Вашингтон предоставил Киеву сотни ракет ПВО, и еще больше планируется к отправке.
Ранее СМИ сообщили, что администрация Соединенных Штатов до конца года направит Киеву $1,22 млрд военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru