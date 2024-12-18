СМИ: Администрация Байдена передаст Киеву военную помощь на $1,22 млрд
Администрация действующего президента США Джо Байдена до конца года направит Украине военную помощь в размере $1,22 млрд. Об этом пишет портал Defense One, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника американского министерства обороны.
Как отметил источник, средства планируют выделить в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative). Программа подразумевает закупку оружия у производителей в США.
Между тем СМИ сообщили, что Вашингтон вряд ли успеет потратить оставшиеся $5,6 млрд, которые конгресс США выделил на поставки военной помощи Киеву. При этом американские власти намерены до конца года объявить о дополнительной помощи Украине, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru