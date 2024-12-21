Глава Пентагона поговорил с министром обороны Украины
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров провели телефонные переговоры. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
«Ллойд Дж. Остин III сегодня поговорил с министром обороны Украины... чтобы обсудить динамику боевых действий и помощь США в сфере безопасности Украине», — указали в ведомстве.
Американский министр также обсудил планирование очередной встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в начале 2025 года.
Ранее СМИ сообщили, что администрация Соединенных Штатов до конца года направит Киеву $1,22 млрд военной помощи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru