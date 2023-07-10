Байден обвинил Пекин в стремлении вытеснить США с пьедестала ведущей державы
С Китаем возможно выстроить рабочие контакты, которые в будущем принесут выгоду обеим странам, сообщил CNN президент США Джо Байден.
По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин стремится вытеснить Соединенные Штаты с пьедестала ведущей военной и экономической державы мира. Американский лидер выразил уверенность в том, что его коллега хочет получить крупнейшую в мире экономику и самые большие возможности в военной сфере.
Байден отметил, что не видит со стороны КНР стремления к войне и конфликту с Вашингтоном.
Ранее президент США заявил лидеру КНР Си Цзиньпину, что китайская экономика зависит от западных инвестиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru