Байден обвинил Пекин в стремлении вытеснить США с пьедестала ведущей державы

По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин стремится вытеснить Соединенные Штаты с пьедестала ведущей военной и экономической державы мира. Американский лидер выразил уверенность в том, что его коллега хочет получить крупнейшую в мире экономику и самые большие возможности в военной сфере.

Байден отметил, что не видит со стороны КНР стремления к войне и конфликту с Вашингтоном.

Ранее президент США заявил лидеру КНР Си Цзиньпину, что китайская экономика зависит от западных инвестиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

