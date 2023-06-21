В США назвали визит Блинкена в Китай разочаровывающим
Состоявшийся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР вызвал разочарование, сказано в заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкла Маккола.
Он указал на «неудачи на переговорах» по некоторым ключевым для властей США проблемам, в том числе Тайвань, освобождение задержанных в КНР американцев, торговлю фентанилом и деятельность Пекина на Кубе.
По мнению парламентария, американский дипломат «отмахнулся от истории» со сбитым над США китайским аэростатом. Маккол также отметил, что Пекин может договориться с Кубой о строительстве военного тренировочного лагеря, однако Блинкен не затронул этот вопрос.
Ранее глава Госдепа заявил, что Соединенные Штаты добиваются от Китая давления на КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США назвали визит Блинкена в Китай разочаровывающим
- На «Госуслугах» началась подача заявлений в вузы
- В некоторых регионах России ожидается аномальная жара
- СМИ: у корпуса пропавшего в Атлантике аппарата были признаки «циклической усталости»
- Минфин поддержал минимальные розничные цены на пиво и сидр
- Роналду установил мировой рекорд по играм за сборную
- В Одессе появились плакаты с призывами детей не купаться в море
- МОК: отсутствуют решения по вопросу участия атлетов из РФ в Олимпиаде
- Президент Чехии высказался о вероятности вооруженного конфликта Запада и Китая
- В США заявили, что запаса воздуха на пропавшем батискафе осталось на 40 часов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru