В США назвали визит Блинкена в Китай разочаровывающим

Он указал на «неудачи на переговорах» по некоторым ключевым для властей США проблемам, в том числе Тайвань, освобождение задержанных в КНР американцев, торговлю фентанилом и деятельность Пекина на Кубе.

По мнению парламентария, американский дипломат «отмахнулся от истории» со сбитым над США китайским аэростатом. Маккол также отметил, что Пекин может договориться с Кубой о строительстве военного тренировочного лагеря, однако Блинкен не затронул этот вопрос.

Ранее глава Госдепа заявил, что Соединенные Штаты добиваются от Китая давления на КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

