Байден не сообщил, обещал ли Зеленскому поставку ракет ATACMS

Глава Белого дома Джо Байден не стал говорить, обещал ли он Владимиру Зеленскому отправить Украине тактические ракеты ATACMS, сообщает телеканал «360».

В Пентагоне заявили о неизменной позиции по поставкам ATACMS Украине

По словам президента, он разговаривал с Зеленским и все, о чем он просил, было «проработано». Так американский лидер ответил на вопрос о поставках ATACMS Украине.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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