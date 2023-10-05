Байден не сообщил, обещал ли Зеленскому поставку ракет ATACMS
5 октября 202301:01
Глава Белого дома Джо Байден не стал говорить, обещал ли он Владимиру Зеленскому отправить Украине тактические ракеты ATACMS, сообщает телеканал «360».
По словам президента, он разговаривал с Зеленским и все, о чем он просил, было «проработано». Так американский лидер ответил на вопрос о поставках ATACMS Украине.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru