Байден не сообщил, обещал ли Зеленскому поставку ракет ATACMS

По словам президента, он разговаривал с Зеленским и все, о чем он просил, было «проработано». Так американский лидер ответил на вопрос о поставках ATACMS Украине.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

