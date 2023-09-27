В Пентагоне заявили о неизменной позиции по поставкам ATACMS Украине
Позиция американских властей по поставкам Киеву тактических ракет ATACMS не изменилась, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.
По его словам, приоритетной задачей Вашингтона является обеспечение Украины системами противоракетной обороны и артиллерийскими снарядами. «Если что-то изменится и президент решит что-либо объявить, он объявит. Мне объявить нечего», — заявил глава Пентагона.
Ранее президент США Джо Байден объявил украинскому коллеге Джо Байдену о передаче небольшой партии ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru