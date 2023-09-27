В Пентагоне заявили о неизменной позиции по поставкам ATACMS Украине

Позиция американских властей по поставкам Киеву тактических ракет ATACMS не изменилась, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

СМИ: США передадут Украине партию ATACMS

По его словам, приоритетной задачей Вашингтона является обеспечение Украины системами противоракетной обороны и артиллерийскими снарядами. «Если что-то изменится и президент решит что-либо объявить, он объявит. Мне объявить нечего», — заявил глава Пентагона.

Ранее президент США Джо Байден объявил украинскому коллеге Джо Байдену о передаче небольшой партии ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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