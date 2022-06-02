Байден не исключил закупки российской нефти по заниженным ценам

По словам главы государства, вместо этого не будет вводиться эмбарго на энергоресурс.

«Идут активные размышления, что можно сделать, может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции ЕС в отношении российской нефти «негативно скажутся для всего континента».

