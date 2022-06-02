Байден не исключил закупки российской нефти по заниженным ценам

Глава США Джо Байден сообщил, что страны Европы обсуждают возможность покупать российскую нефть, но по цене ниже рынка, сообщает «Рен ТВ».

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По словам главы государства, вместо этого не будет вводиться эмбарго на энергоресурс.

«Идут активные размышления, что можно сделать, может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции ЕС в отношении российской нефти «негативно скажутся для всего континента».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Цена На НефтьДжо Байден
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