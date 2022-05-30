СМИ: Нефть из РФ может не попасть под эмбарго ЕС
Запрет на поставки нефти из России, скорее всего, не будет включён в итоговое заявление саммита Евросоюза. Это следует из проекта документа, сообщает агентство Reuters. При этом подчёркивается, что ЕС рассмотрит отдельно вопрос об эмбарго на поставки трубопроводной нефти как можно скорее.
Страны ЕС ввели уже пять пакетов ограничительных мер в отношении Москвы в связи с событиями на Украине. В рамках шестого пакета, который готовится к принятию, рассматривается возможность нефтяного эмбарго. Некоторые члены ЕС, в частности, Венгрия, отказываются одобрить этот пункт из-за сильной зависимости от нефти из России и опасения негативного влияния запрета на собственную экономику.
Постоянные представители стран Евросоюза в воскресенье, 29 мая обсуждали в Брюсселе новый пакет санкций против РФ. Как сообщают источники, дискуссия идёт непросто, переговоры продолжатся сегодня.
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