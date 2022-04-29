СМИ: Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и десятки БМП
Польша поставила Украине более 200 танков Т-72, а также несколько десятков боевых машин пехоты. Об этом сообщает «Польское радио».
По данным СМИ, переданной техники достаточно «для формирования двух бригад».
Кроме того, радио сообщает, что Киев получил от Варшавы самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град», ракеты «воздух-воздух», переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и дроны. Отмечается, что стоимость переданного вооружения составляет $1,5 млрд.
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