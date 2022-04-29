СМИ: Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и десятки БМП

Польша поставила Украине более 200 танков Т-72, а также несколько десятков боевых машин пехоты. Об этом сообщает «Польское радио».

Немецкий бундестаг разрешил поставку Украине тяжёлого вооружения

По данным СМИ, переданной техники достаточно «для формирования двух бригад».

Кроме того, радио сообщает, что Киев получил от Варшавы самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град», ракеты «воздух-воздух», переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и дроны. Отмечается, что стоимость переданного вооружения составляет $1,5 млрд.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: skole-today.com
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры