СМИ: США могут отправить Украине БМП

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность передачи Украине боевых машин пехоты (БМП), сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Bradley может стать частью нового пакета военной помощи Киеву. Окончательное решение об отправке БМП не принято, неясно также, когда начнется их использование в случае передачи.

Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что военный конфликт на Украине зашел в тупик. Он пояснил, что ни одна из сторон конфликта не может добиться значительных успехов.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША
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