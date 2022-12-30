СМИ: США могут отправить Украине БМП

Bradley может стать частью нового пакета военной помощи Киеву. Окончательное решение об отправке БМП не принято, неясно также, когда начнется их использование в случае передачи.

Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что военный конфликт на Украине зашел в тупик. Он пояснил, что ни одна из сторон конфликта не может добиться значительных успехов.

