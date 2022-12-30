СМИ: США могут отправить Украине БМП
Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность передачи Украине боевых машин пехоты (БМП), сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Bradley может стать частью нового пакета военной помощи Киеву. Окончательное решение об отправке БМП не принято, неясно также, когда начнется их использование в случае передачи.
Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков.
Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что военный конфликт на Украине зашел в тупик. Он пояснил, что ни одна из сторон конфликта не может добиться значительных успехов.
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