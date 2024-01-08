Байден: Конгресс пришел к соглашению о предотвращении шатдауна

Американский Конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвратит шатдаун, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

В Конгрессе США предложили проект по предотвращению шатдауна

«Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры Конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов», — сказал глава государства.

Шатдаун в США — прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия необходимого объема финансирования.

Ранее Белый дом допустил частичный шатдаун правительства США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:СШАКонгресс СШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры