Байден: Конгресс пришел к соглашению о предотвращении шатдауна
Американский Конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвратит шатдаун, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.
«Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры Конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов», — сказал глава государства.
Шатдаун в США — прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия необходимого объема финансирования.
Ранее Белый дом допустил частичный шатдаун правительства США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru