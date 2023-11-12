В Конгрессе США предложили проект по предотвращению шатдауна
Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон предложил план по предотвращению шатдауна менее чем за неделю до его возможного наступления, сообщает Fox New.
Он представил проект закона по двухэтапному финансированию правительственных программ. Сферы энергетики, транспорта, а также военное правительство получат финансирование до 19 января. Остальные правительственные сектора будут профинансированы до 2 февраля.
В законопроекте ни одна из частей не включает деньги на помощь Израилю или Украине. Законодатели планируют проголосовать по проекту 14 ноября.
У американского правительства не осталось средств для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, заявил ранее представитель Агентства по международному развитию (USAID) Эрин Макки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru