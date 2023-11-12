В Конгрессе США предложили проект по предотвращению шатдауна

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон предложил план по предотвращению шатдауна менее чем за неделю до его возможного наступления, сообщает Fox New.

В США признались в неспособности оказывать долгосрочную помощь Украине

Он представил проект закона по двухэтапному финансированию правительственных программ. Сферы энергетики, транспорта, а также военное правительство получат финансирование до 19 января. Остальные правительственные сектора будут профинансированы до 2 февраля.

В законопроекте ни одна из частей не включает деньги на помощь Израилю или Украине. Законодатели планируют проголосовать по проекту 14 ноября.

У американского правительства не осталось средств для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, заявил ранее представитель Агентства по международному развитию (USAID) Эрин Макки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СШАКонгресс США

Горячие новости

Все новости

партнеры