В Конгрессе США предложили проект по предотвращению шатдауна

Он представил проект закона по двухэтапному финансированию правительственных программ. Сферы энергетики, транспорта, а также военное правительство получат финансирование до 19 января. Остальные правительственные сектора будут профинансированы до 2 февраля.

В законопроекте ни одна из частей не включает деньги на помощь Израилю или Украине. Законодатели планируют проголосовать по проекту 14 ноября.

У американского правительства не осталось средств для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, заявил ранее представитель Агентства по международному развитию (USAID) Эрин Макки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

