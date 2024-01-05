Белый дом допустил частичный шатдаун правительства США

Она напомнила, что дедлайн по согласованию расходов приходится на 20 января. Янг призналась, что не испытывает оптимизма по этому вопросу.

В сложившейся ситуации представитель Белого дома обвинила Республиканскую партию. По ее мнению, оппоненты демократов собираются довести ситуацию до шатдауна.

Палата представителей США 15 ноября одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, передает «Радиоточка НСН».

