Белый дом допустил частичный шатдаун правительства США
В январе правительство США может столкнуться с частичной приостановкой работы (шатдауном), считает представитель администрации президента Джо Байдена Шаланда Янг.
Она напомнила, что дедлайн по согласованию расходов приходится на 20 января. Янг призналась, что не испытывает оптимизма по этому вопросу.
В сложившейся ситуации представитель Белого дома обвинила Республиканскую партию. По ее мнению, оппоненты демократов собираются довести ситуацию до шатдауна.
Палата представителей США 15 ноября одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, передает «Радиоточка НСН».
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