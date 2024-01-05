Белый дом допустил частичный шатдаун правительства США

В январе правительство США может столкнуться с частичной приостановкой работы (шатдауном), считает представитель администрации президента Джо Байдена Шаланда Янг.

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Она напомнила, что дедлайн по согласованию расходов приходится на 20 января. Янг призналась, что не испытывает оптимизма по этому вопросу.

В сложившейся ситуации представитель Белого дома обвинила Республиканскую партию. По ее мнению, оппоненты демократов собираются довести ситуацию до шатдауна.

Палата представителей США 15 ноября одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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