Байден: Инфляция стала мировой проблемой из-за СВО

Как считает президент США, «инфляция стала мировой проблемой, поскольку пандемия нарушила цепочки поставок", а также из-за того, что СВО "нарушила поставки энергоносителей и продовольствия, заблокировала все это зерно на Украине».

Глава Белого дома считает, что Америка находится «в лучшем положении, чем любая страна мира»

Также он заявил, что специальная военная операция России стала «испытанием на века» и пообещал продолжать оказывать Украине помощь.

