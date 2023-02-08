Байден: Инфляция стала мировой проблемой из-за СВО

Американский лидер Джо Байден в своей речи в рамках ежегодного обращения к Конгрессу заявил, что высокая инфляция стала проблемой мирового масштаба из-за эпидемии коронавируса и специальной военной операции России.

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Как считает президент США, «инфляция стала мировой проблемой, поскольку пандемия нарушила цепочки поставок", а также из-за того, что СВО "нарушила поставки энергоносителей и продовольствия, заблокировала все это зерно на Украине».

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Также он заявил, что специальная военная операция России стала «испытанием на века» и пообещал продолжать оказывать Украине помощь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияКоронавирусСШАДжо Байден
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