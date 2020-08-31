Закат золотого века. Трамп и Байден спорят, как справиться с беспорядками

Единственный способ прекратить длящиеся с конца весны беспорядки в нескольких городах США — это применение силы, так ответил действующий президент США Дональд Трамп в ответ на обвинения со стороны его соперника по предвыборной гонке Джо Байдена.

Выдвиженец от демократов считает, что «Трамп бездумно поощряет насилие, температура в стране выше, напряженность усиливается, разногласия глубже». В этой связи, как указывает Байден, «Трамп не способен выполнять свою работу».

Ранее глава Белого дома призвал мэра Портленда, где на протяжении трех месяцев не утихают беспорядки, ввести в город силы Национальной гвардии, потому что страна и ее граждане хотят правопорядка, однако «мэры-демократы с этой задачей не справятся».

Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН усомнился в том, что ситуация в Америке может нормализоваться в ближайшее время.

«Конечно, то, что сейчас происходит в США, трудно назвать "золотым веком". Мы видим, что страна даже по сравнению с другими государствами хуже справляется с эпидемией, практически никак не справляется. Продолжается распространение инфекции, рост смертей. Сопутствует этому экономический кризис. Что остается делать президенту? Говорить, что все пройдет, и настанут лучшие времена», - считает эксперт.

Рассуждая о шансах Трампа выиграть вторые подряд президентские выборы, Юрий Рогулев называет их весьма высокими. По его мнению, более возрастной Байден, которому 77 лет, не самый опасный конкурент в борьбе за президентское кресло. Но если будет сохраняться негативная ситуация, то Трамп может проиграть.

«Говорить о том, что песенка Трампа спета, еще рано. Хотя ситуация складывается не в его пользу. В силу того, что в стане его противников нет такого политика, который мог бы безоговорочно заставить поверить население, что сможет навести порядок в стране, да и в самой Демократической партии достаточно противоречивые движения, Трамп может, как проиграть, так и выиграть», - заявил Рогулев.