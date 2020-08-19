Байден официально выбран кандидатом от Демократической партии на пост президента США

«Раскол Америки обозначился очень явно в последние 10 лет. В этом году он выплеснулся на улицы американских городов. Байден и Трамп представляют различные крылья американского общества, бизнеса, истеблишмента. Трамп, как представитель промышленного капитала, индустриальной эпохи, увлек американцев идеей возвращения США к роли мастерской мира, основного финансового центра. Для Вашингтона также характерна волнообразная внешняя политика. Были периоды, когда США исповедовали политику Pax Americana, и были периоды, когда склонялись к изоляционизму. Трамп потихоньку сползал в сторону изоляционизма, чтобы сосредоточиться на своих проблемах и убрать силу. Чтобы потом, с новых позиций вернуться на международную арену. А Байден представляет торговый, финансовый капитал, для которого необходим весь мир. Это другой капитализм, другая часть американского общества», - объяснил Суздальцев.

По мнению эксперта, шансы Байдена на победу довольно высоки, однако это чревато ухудшением отношений США с Россией.

«Против Трампа то, что он не смог вернуть производство в Америку, не добился ощутимого успеха на внешней арене. Фактически он даже отступает. Даже не смог остановить строительство «Северного потока-2», что постепенно превратилось в какой-то фетиш американской внешней политики. Потому что понятно: если мы достроим его, это будет удар по имиджу американцев, что без них не решается ни одна проблема в мире. Этим, конечно воспользуется Байден. Приход его к власти – это геополитическая катастрофа. Отношения между республиканцами Дональда Трампа и Россией очень сложные. И они будут еще хуже из-за традиционного непонимания между Москвой и демократами, еще со времен СССР. Единственный демократ, с которым Советский Союз находил общий язык, был Рузвельт. Со всеми остальными было очень плохо. С Кеннеди мы чуть не начали третью мировую войну. А нынешние демократы даже уже не те, что были в XX веке. Им нужен весь мир. Поэтому обострение с Россией запрограммировано, причем в очень жестком формате», - заключил политолог.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН выразил уверенность, что возможная победа Байдена мало повлияет на российско-американские отношения.

