Байден и Шольц обсудили помощь Киеву

Американский лидер Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, следует из сообщения Белого дома.

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Стороны обсудил помощь Киеву. «Президент Джо Байден говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры обсудили постоянную поддержку Украины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Байден и Шольц также выступили с осуждением Москвы.

Ранее Байден на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Европа активно отвечает на действия России в ситуации вокруг Украины, но она должна сделать больше. Глава Белого дома отметил роль Нидерландов в «европейском ответе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДжо БайденШольц
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