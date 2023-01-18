Байден и Шольц обсудили помощь Киеву
Американский лидер Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, следует из сообщения Белого дома.
Стороны обсудил помощь Киеву. «Президент Джо Байден говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры обсудили постоянную поддержку Украины», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Байден и Шольц также выступили с осуждением Москвы.
Ранее Байден на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Европа активно отвечает на действия России в ситуации вокруг Украины, но она должна сделать больше. Глава Белого дома отметил роль Нидерландов в «европейском ответе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 042 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 933 / сут.
- Байден и Шольц обсудили помощь Киеву
- США вывели из-под антироссийских санкций «предоставление сельхозпродукции»
- Пушилин не подтвердил сообщения о запрете на ношение бороды для российских бойцов
- Байден потребовал от Европы активнее отвечать Москве
- США приступили к обучению украинских военных использованию ЗРК Patriot
- На Украине заявили о повреждении девяти блоков ТЭС
- Сотни человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за угрозы взрыва
- Шольц рассказал о последствиях энергокризиса для экономики Германии
- Пригожин ответил на призыв Миронова легализовать ЧВК «Вагнер»
- Польский лидер сказал «Нет!» русскому миру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru