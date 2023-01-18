Байден и Шольц обсудили помощь Киеву

Стороны обсудил помощь Киеву. «Президент Джо Байден говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры обсудили постоянную поддержку Украины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Байден и Шольц также выступили с осуждением Москвы.

Ранее Байден на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Европа активно отвечает на действия России в ситуации вокруг Украины, но она должна сделать больше. Глава Белого дома отметил роль Нидерландов в «европейском ответе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

